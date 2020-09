Camion carico di granoturco si ribalta in via Circonvallazione a Fossano, strada bloccata (VIDEO)

Sono in corso le operazioni di ripristino della viabilità fossanese per un incidente accorso a un mezzo pesante. Il mezzo agricolo - che trasportava granoturco - si è ribaltato sulla carreggiata nei pressi del bar Tom di Fossano in via Circonvallazione perdendo il rimorchio.

Il cingolato agricolo ha perso il carico finendo contro un muro perimetrale a bordo strada. A gestire la viabilità sul posto inizialmente tre squadre di polizia locale fossanese e una pattuglia dei carabinieri di Fossano. Per la messa in sicurezza del veicolo stanno intervenendo due mezzi del soccorso stradale.

L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 17,30 di oggi, giovedì 24 settembre. Incolume l'autista del veicolo. La strada è al momento bloccata dalla rotonda di via Torino fino alla rotonda di via Villafalletto.