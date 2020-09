"Puliamo il Mondo": eco-pulizia a Pollenzo con gli allievi della Primaria

Anche quest’anno Bra ha aderito a Puliamo il Mondo, storica campagna dedicata alla sensibilizzazione e all'educazione ambientale che dal 25 al 27 settembre - in concomitanza alla Giornata Mondiale di Azione per la Giustizia Climatica - chiama all’azione in tutta Italia volontari e cittadini per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e aree verdi.

Come da tradizione, l’azione braidese coinvolge le scuole cittadine: in particolare, quest’anno sono stati gli allievi di una classe della scuola primaria “Principessa Mafalda di Savoia” di Pollenzo a cimentarsi in una eco-pulizia di alcune aree della frazione, accompagnati dai responsabili dell’ufficio Ambiente comunale e affiancati da docenti, amministratori e volontari.