Fossano e Racconigi: via alle visite guidate di promozione ai castelli simbolo del cuneese

Con l’inizio di ottobre prende il via una speciale promozione dedicata alla visita di due monumenti simbolo del Cuneese. L’iniziativa vede coinvolti i Castelli di Racconigi e di Fossano, città già unite nella promozione condivisa del territorio attuata da ATL del Cuneese e Associazione Le Terre dei Savoia.

Fino a fine anno, i partecipanti alle visite guidate al Castello di Racconigi riceveranno un biglietto promo valido per un tour guidato a prezzo ridotto al Castello di Fossano. Allo stesso modo, i visitatori del Castello di Fossano potranno ottenere una riduzione sul prezzo della visita guidata al Castello di Racconigi.

L’Ufficio Turistico di Racconigi, presso il Palazzo Municipale di piazza Carlo Alberto, predisporrà visite al Castello Reale condotte da guide turistiche, la domenica e festivi, con partenza alle ore 11.15, 14.15 e 16.15. La visita, della durata di circa 1 ora e 20 minuti, comprende il percorso all'interno delle sale del Castello e una presentazione del Parco. Possibilità, inoltre, di tour guidati in città. Per chi avrà già visitato il Castello di Fossano, il prezzo del biglietto per la visita guidata al Castello scenderà dunque da 7 a 5 €.

Prenotazione obbligatoria: telefono e whatsapp 392 081 1406, e-mail visitracconigi@gmail.com. Per maggiori informazioni: www.visitracconigi.com.