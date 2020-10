A Limone, enorme dispiegamento di volontari e soccorritori da tutto il Piemonte (VIDEO)

Aib, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, Protezione Civile, Carabinieri, Croce Rossa, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, sono in centinaia i volontari che da ieri sera, venerdì 2 ottobre, stanno lavorando costantemente per rimettere in sicurezza le strade di Limone Piemonte, devastate dall’alluvione e dall’esondazione del Vermenagna.

Un dispiegamento di forze enorme che sta continuando a operare anche in queste ore, sgombrando il centro cittadino dall’acqua, dal fango e dai detriti che hanno invaso il paese. Tantissimi i mezzi impiegati, in particolare le pompe per drenare l’acqua dalle strade e dalle vie completamente allagate. In particolare nella zona della statale 20 che conduce al colle di Tenda, il fiume ha completamente invaso la strada, rompendo l’asfalto e trasportando massi e pietre con sè.

Anas nel frattempo sta lavorando per rimettere il torrente Vermenagna nel suo rio, oltre 300 metri di alveo da ripulire.

Tanti i tecnici e gli operatori comunali che stanno intervenendo sul posto, ma anche i cittadini i quali stanno portando il loro aiuto con vanghe, pale, scope e secchi per ripulire la propria città, così duramente colpita.

Una cosa è certa, purtroppo ci vorranno davvero tanti giorni di dura lavoro per poter rimettere in sesto il paese.

L’elicottero del Sagf sta sorvolando in queste ore le montagne intorno a Limone per controllare che lungo le zone dei rifugi, dove non vi sono collegamenti telefonici, non ci siano persone bloccate.

Tantissimi i volontari poi impegnati in queste stesse ore anche a Garessio, Ceva e Bagnasco, duramente colpite dall’esondazione del Tanaro. Nelle ultime ore in particolare i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese della Delegazione Mondovì in Val Corsaglia sono stati attivati per effettuare il sopralluogo nelle frazioni alte in parte isolate dagli eventi alluvionali. La strada provinciale che conduce a Frabosa Soprana è interrotta, così come alcune strade minori a monte della località. Ai tecnici del Soccorso alpino è stato richiesto di raggiungere un pastore bloccato con il bestiame in alpeggio e di ispezionare le prese in quota dell'acquedotto che al momento non è più in grado di erogare acqua potabile in tutto il comune.