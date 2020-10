Nuove modalità per il prestito dei libri alla biblioteca di Beinette

A partire da oggi, venerdì 23 ottobre, è nuovamente possibile accedere alla biblioteca civica “Gauberti” di Beinette al primo piano senza prenotazione.

Per l’accesso è necessario osservare alcune semplici ma fondamentali regole: indossare la mascherina, attendere il proprio turno fuori dalla porta (possono entrare al massimo due persone per volta), indossare i guanti forniti dagli operatori prima di poter scegliere i libri dagli scaffali.

Sarà possibile restare in biblioteca per massimo 15 minuti, in modo da consentire a tutti di usufruire del servizio.

Per info: 0171/384857 bibliotecabeinette@gmail.com