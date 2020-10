Farigliano, tutti negativi i tamponi effettuati agli ospiti della casa di riposo

In via precauzionale, alla fine della scorsa settimana, tutti gli anziani erano stati sottoposti a tampone e oggi, lunedì 26 ottobre, sono arrivati i risultati: tutti negativi.

Un'ottima notizia per la comunità di Farigliano dove, a inizio ottobre, le visite presso la residenza per anziani erano già state sospese preventivamente non appena la curva dei contagi a livello nazionale aveva ricominciato a salire.

Al momento sul territorio comunale si contano sei casi di positività al Covid-19, tutti in quarantena presso le loro abitazioni.

Un solo fariglianese positivo si trova domiciliato presso la residenza per anziani di Carrù.