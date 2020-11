Saluzzo, oggi l’ultimo saluto al dottor Dino Michelis

Si è spento all’età di 87 anni, ricoverato a Savigliano, in seguito a complicazioni dovute al covid, Matteo Michelis (Dino), pensionato saluzzese, uomo attivo e generoso, molto conosciuto a Saluzzo.

Terzo dei quattro fratelli Michelis, storici proprietari della omonima latteria di via Valoria inferiore. Dopo il doppio diploma in Chimica e in Ragioneria e la laurea in Economia e Commercio fece una brillante carriera nel mondo delle aziende chimiche.

Vedovo in giovane età della moglie Wilma Osella, da cui ebbe i due figli Rodolfo e Fabrizio, si risposò nel 1979 con Liliana Ghione, anch’essa vedova e crebbe con amore paterno i due figli di lei Marco e Paolo Rabbia.

Assunto alla Montecatini, si trasferì a Milano per lavorare nel ramo dei materiali per la detergenza, in seguito venne nominato dirigente della multinazionale Montedison, rivestendo il ruolo di direttore generale vendite sino alla pensione e al suo rientro a Saluzzo, amata città natale.

Grande appassionato dello sci, dell’escursionismo e della montagna in generale, ha frequentato per anni gli sci club locali, è stato membro attivo del Collegio Artium (Croce Nera), dell’associazione dei Ragionieri e sostenitore del FAI.

Amante dei viaggi, negli ultimi anni aveva avuto la gioia di essere nonno di Beatrice, di cui era molto fiero.

Il figlio Paolo, commercialista in Saluzzo lo ricorda con grande commozione:”è stata una settimana tremenda: papà era in piena salute e un uomo molto attivo ed improvvisamente ci siamo trovati appesi ad un telefono ad aspettare le chiamate dall’ospedale per avere sue notizie. Voglio ringraziare i medici e il personale ospedaliero per la grande umanità oltre la professionalità.

Mamma è a casa da sola perchè positiva seppur fortunatamente asintomatica, per noi, come per tante famiglie questo momento di per se già molto triste è diventato ancora più duro da vivere. Voglio però ricordare Papà in un momento di festa, come quello che abbiamo vissuto un anno fa, quando ha festeggiato con mamma i 40 anni di matrimonio e abbiamo potuto abbracciarci e brindare a quel bel traguardo. Ora lo voglio immaginare sereno a passeggiare in una delle sue amate montagne”.

Lascia la moglie Liliana, i figli Rodolfo con Corinne, Fabrizio, Paolo con Elena e Beatrice , Marco con Lara, le sorelle Angela e Maria, uniti ai famigliari.

I funerali avranno luogo oggi, martedì 17 novembre alle 16 nella chiesa San Bernardino di Saluzzo. Vista la situazione sanitaria per poter permettere a tutti di essere presenti senza rischi, la famiglia ha disposto una diretta streaming sul portale della ditta di Onoranze funebri Calosso di Saluzzo (al link: www.onoranzefunebricalosso.it ) che partirà alle 15. Sarà possibile collegarsi dalle 14,45. Le eventuali offerte in ricordo di Dino Michelis saranno devolute alla Caritas di Saluzzo.