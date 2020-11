Cuneo, la consulta giovanile amplierà la rappresentanza fino ai 35 anni? "Se sì, valutiamo di cambiarle nome!"

Da 15-30 a 16-35: è questo il nuovo limite d'età per i rappresentanti della consulta giovanile di Cuneo, proposto dai membri stessi come modifica al regolamento statutario durante la commissione consiliare congiunta tra VI^ e VII^ tenutasi nel corso della serata di ieri (martedì 17 novembre).

La modifica al limite massimo d'età - che comunque non andrebbe a coinvolgere più di un terzo dei componenti dell'assemblea - è la più saliente delle diverse modifiche presentate, tra cui si trovano anche elementi organici per massimizzare l'efficacia della consulta stessa e modifiche legate allo stato di emergenza sanitaria attuale. Certamente, è stata la più dibattuta, come già lo era stata la scorsa settimana, quando durante la commissione dedicata all'analisi del 2020 della consulta la modifica era stata accennata dal nuovo presidente Gabriele Gaetano Fronzè.

"La decisione è dettata dal tentativo di includere realtà del territorio che operano nelle tematiche di politica giovanile ma che, per diverse ragioni, non sono ancora riusciti a nominare un rappresentante vero e proprio - ha specificato il presidente - . La cosa che più conta, per la consulta, è la pluralità di opinioni: è necessario quindi coinvolgere più associazioni possibile e metterle in comunicazione, in rete. Membri di età più "alta", inoltre, potrebbero favorire quelli più giovani nell'organizzare concretamente manifestazioni, eventi e attività, in una sorta di ruolo di mentorship".

La consulta giovanile di Cuneo conta ad oggi 28 soggetti iscritti, di cui 16 capaci di produrre un rappresentante che rientri nelle maglie d'età attualmente fissate dallo statuto.

La modifica statutaria è stata rimandata all'analisi di un ulteriore incontro.

- L'OPINIONE DEI CONSIGLIERI

Diversi consiglieri hanno accolto però con scetticismo la proposta (come già avevano fatto nel corso della settimana precedente). Maria Luisa Martello, nello specifico, ha detto di considerarla una soluzione strana: "Tra i 16 e i 35 anni c'è un salto generazionale completo. Se un'associazione iscritta non riesce a produrre un rappresentante è un problema suo, poi, non della consulta".

Stesso dubbio di Maria Laura Risso, che ha aggiunto: "Trovo l'allargamento delle maglie per i rappresentanti rischi di ridurre il dibattito, il confronto e l'analisi delle istanze dei giovani e ingenerare personalismi anche politici".

Scettico anche lo stesso presidente della VI^ commissione Simone Priola: "Ci sono associazioni in difficoltà organizzativa che meritano comunque di partecipare, ma si potrebbe realizzare un meccanismo di assegnazione di ruoli come "rappresentanti esterni" per gli eventuali rappresentanti fuori dal range di età".