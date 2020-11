Tre auto coinvolte in un incidente avvenuto poco fa nei pressi del distributore sulla "Bovesana" strada provinciale 21 tra la rotatoria della Est-Ovest e Boves.

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 8 di questa mattina, venerdì 20 novembre. Non ancora sul posto i soccorsi per la messa in sicurezza dei veicoli.

Non si segnalano al momento feriti.