Dronero, scontro fra tre auto in via Sabrina e Jessica Rinaudo

Non ha avuto fortunatamente conseguenze per le persone a bordo delle tre vetture coinvolte lo scontro verificatosi a Dronero quando erano da poco passate le 17.30 di oggi, sabato 28 novembre.



Il sinistro si è verificato lungo via Sabrina e Jessica Rinaudo, all’altezza dell’incrocio con via Cimitero, dove, per ragioni che dovranno essere accertate, una Fiat Panda, una Fiat Punto e una Citroen sono andate a scontrarsi.



Sul posto una pattuglia di Carabinieri della locale Stazione, che, verificate le condizioni delle persone – nessuna delle quali è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari –, ha presidiato la zona regolando la viabilità nell’attesa che i mezzi venissero rimossi dalla strada.