Coppia di Centallo sconfigge il Covid dopo otto settimane. Lei su FB: "Se siete dei negazionisti, non voglio avere a che fare con voi"

Di Federica Di Gianni e del marito Ennio Delmonte Targatocn si era occupato già ad inizio novembre. Era stata lei a contattarci, Federica, 34 anni di Centallo. Denunciando l'incubo che stava vivendo. Positiva al Covid già da metà ottobre, quando aveva iniziato ad avere i primi sintomi, era stata visitata per la prima volta solo il 29.

Nel frattempo quei sintomi erano peggiorati, trasformandosi in una polmonite di cui, come lei stessa ci ha detto, porterà segni e conseguenze per tutta la vita. Lei è giovane, ma una persona più anziana e debole, al suo posto sarebbe probabilmente morta. Ha i polmoni devastati dalle cicatrici. La sua storia l'avevamo raccontata qui. Adesso l'incubo è finito. Dopo vari tamponi sempre positivi, che impedivano, a lei e al marito, di tornare al lavoro o comunque di avere contatti con qualcuno, adesso è lei stessa ad annunciare che, dopo 8 settimane, entrambi hanno sconfitto il Covid.

Federica ci ha sempre tenuti aggiornati, evidenziando spesso le situazioni kafkiane in cui si è, suo malgrado, ritrovata. Tante le cose che non sono andate per il verso giusto. Le riassume lei stessa...