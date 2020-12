A Cuneo, Borgo San Dalmazzo e a Cervasca MERCATO’ porta la spesa a casa

In un inverno che si preannuncia complicato, a causa delle restrizioni degli spostamenti dettati dal Governo per l’emergenza sanitaria, il Gruppo DIMAR ha attivato (dal 15 Dicembre) il servizio MERCATO’ a casa a Cuneo, Borgo San Dalmazzo a Cervasca: fino a data da definirsi, cliccando su mercato.cosicomodo.it si potrà fare la spese online con consegna a casa.

L’e-commerce Così Comodo è una garanzia di qualità e convenienza che riunisce, insieme a MERCATO’, alcune delle più note insegne di supermercati italiani, e l’utilizzo è davvero semplice e pratico. Collegandosi da PC, smartphone o tablet, e inserendo il CAP della zona in cui si desidera venga recapitata la spesa, si deve selezionare la “consegna a domicilio”. Da lì, seguendo l’ordine che si preferisce (categorie, promozioni e offerte, reparti, ecc.) il processo è immediato. Sono disponibili oltre 10.000 referenze, le stesse che si trovano anche recandosi in un supermercato ad insegna MERCATO’. Anche i prodotti freschissimi sono gli stessi, preparati come se ci si trovasse di fronte al banco servito: il cliente, in fase d’ordine, può anche specificare il tipo di taglio o di preparazione che preferisce. In assortimento tutte le linee dei prodotti Selex, le grandi marche, le specialità territoriali e tutti i prodotti alimentari per esigenze specifiche, come i senza glutine o i senza lattosio.

Una volta conclusa la spesa (con il privilegio di potersi interrompere in ogni momento, per riprendere quando si è certi di aver preso tutto perché il carrello rimane in memoria fino alla chiusura dell’ordine) non resta che selezionare l’orario e il giorno della consegna, che verrà effettuata al piano.

Fino al 31 Dicembre 2020 la consegna sarà gratuita (successivamente il costo sarà di 4,90 euro, ma al raggiungimento di 120 euro di spesa, sarà comunque gratis). Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 21.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento, in tutta sicurezza, avviene con carta di credito o PayPal al momento dell’ordine. E per i possessori della carta fedeltà l’accredito punti è automatico.

“Ogni giorno mi confronto con persone che in questo momento storico si trovano a dover gestire una quotidianità straordinaria e complicata – commenta Alessandro Revello, di DIMAR – Il nostro Gruppo ha il dovere di supportare le famiglie del territorio, del quale siamo parte integrante, secondo quello che sa fare meglio, e l’implementazione dei servizi alla clientela con l’attivazione dell’home delivery è un segnale che va in questa direzione”.