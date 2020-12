A fine anno va in pensione il dottor Taramasso. Il gruppo "Una svolta per Ceva": "Grazie per la professionalità e il servizio svolto per il territorio"

Con l’arrivo del nuovo anno andrà in pensione il dottor Giovanni Taramasso, storico medico di Ceva e sindaco della Città nell'alluvione del 1994.

Il gruppo consiliare “Una svolta per Ceva”, lo ringrazia per la sua professionalità, manifestando riconoscenza e stima per i lunghi anni di attività svolta nel territorio, che ha saputo curare ed ascoltare con saggezza e pazienza, anche nelle vesti di primo cittadino.

"Il medico di base è la persona che forse più di ogni altra entra nelle case e conosce la storia delle varie famiglie. Una ricchezza culturale profonda che si addentra nelle radici di una comunità. Con il pensionamento del dott. Taramasso il comune di Ceva, purtroppo, perde un’importante persona di riferimento a servizio della collettività, che ha sempre assistito con competenza, umanità e dedizione tutti i suoi pazienti, ma anche chi chiedeva consiglio, e che a seguito dei recenti eventi pandemici tanto si è prodigato, insieme a tutti i colleghi del territorio, in un periodo certo non facile per i medici di base e per la nostra comunità" - scrivono dal gruppo - "Dopo i ringraziamenti esprimiamo i nostri migliori auguri per il raggiungimento del meritato riposo e, contestualmente, facciamo gli auguri al dottor Paolo Fogliacco, già stimato per il lungo servizio nel reparto di Medicina del nostro ospedale, che entrerà in servizio come medico di base".