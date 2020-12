Coronavirus, a Cuneo 251 positivi, il sindaco: "Non abbassiamo la guardia, neanche la notte di San Silvestro"

Sono 251 le persone attualmente positive nella città di Cuneo, 188 quelle in isolamento domiciliare. Continua ancora a crescere il numero dei decessi a causa del virus, arrivati a 130, di cui 31 solamente nel mese di dicembre. In totale 3185 i contagi da inizio pandemia, 2804 i guariti.

Secondo quanto disposto dal Centro Operativo Comunale, per il fine settimana e in particolare per le giornate del 31 dicembre e 1° gennaio saranno rinforzati i servizi di controllo delle forze dell’ordine coordinate dalla Prefettura che vedranno la partecipazione anche della polizia locale.

« Nel fare gli auguri a tutti per il nuovo anno mi sento di ricordare quanto più che mai adesso sia importante tenere atteggiamenti responsabili. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia neanche nella notte di San Silvestro. Le cene e le feste alle quali siamo stati abituati negli anni scorsi quest’anno sono vietate. Festeggiamo nelle nostre case, con i nostri famigliari e rimandiamo a più avanti, quando le circostanze ce lo consentiranno, l’incontro con amici e parenti »: questo l’invito che il Sindaco Federico Borgna rivolge ai cuneesi.

- Solidarietà: per chi volesse contribuire ad aiutare le tante famiglie cuneesi che in questo periodo si stanno trovando in difficoltà, è possibile fare una donazione mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”.