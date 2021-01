AFP #una qualifica elettrizzante

Clicca per approfondire la qualifica triennale di operatore elettrico dell’AFP di Dronero.

AFP Centro di Dronero: visita la scuola prenotando al 0171-918027

L’operatore elettrico è una figura professionale polivalente in grado di disegnare e realizzare semplici progetti di sistemi elettrici ed elettronici, di effettuare assemblaggi, installazioni e riparazioni di apparecchiature e sistemi elettrici ed elettronici con un livello di autonomia di tipo esecutivo, alle dipendenze e sotto la supervisione di un responsabile.



Le aziende del settore elettrico richiedono installatori e manutentori di impianti elettrici e domotici in ambito civile piuttosto che cablatori e manutentori in ambito industriale.



Inoltre l’area elettrica offre concrete opportunità di lavoro anche alle ragazze anche nei settori della vendita e front-office con il cliente, della progettazione e del montaggio.



Al termine del percorso di qualifica gli allievi possono proseguire gli studi frequentando il IV Anno di diploma di formazione professionale per Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione (erogato in Duale con 550 ore di alternanza in azienda). Dopo il IV Anno ed un eventuale V anno presso un Istituto di Istruzione Superiore di Stato, vi è infine l'opportunità di accedere alla Specializzazione per Progettista Meccatronico che vanta attualmente un tasso di occupazione del 100.

Per maggiori informazioni visita il sito www.afpdronero.it

AMI ISTRUZIONE2021 - 2022