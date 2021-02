A Mondovì ripulita la scarpata di via della Cornice

In questi giorni a Mondovì si lavora per ripulire la città: gli operai hanno sistemato la scarpata di via della Cornice.

L'intervento di messa in sicurezza delle alberate segue l'analisi fitopatologica condotta dai tecnici agronomi per conto del Comune. Le piante rimosse saranno sostituite da essenze più basse e adatte al contesto.

Sono in corso anche alcuni interventi mirati sui pini neri dello "Scalone" colpiti da processionaria.

Prossimamente anche a Piazza, ai piedi del Belvedere, verrà effettuato un analogo intervento ai piedi del Belvedere (una volta rimosso il Moro gonfiabile), con pulizia e decespugliamento.