Cuneo, pubblicata la gara europea per il restyling di piazza Europa: il via ai lavori slitta al 2022

Ha un valore di 413.916,20 euro a gara europea per la progettazione dell'opera di restyling di piazza Europa a Cuneo, pubblicata sull'albo pretorio comunale nella giornata di ieri (martedì 16 marzo).

Una gara che rimarrà aperta per un mese, e che offrirà al vincitore cinque mesi di tempo per progettare l'opera. Come sottolineato nel corso di una commissione consigliare lo scorso dicembre, alla fine dell'estate l'amministrazione cuneese pubblicherà il bando per la realizzazione vero e proprio: l'inizio dei lavori è quindi previsto per il 2022 inoltrato.

Il progetto, com'è noto, è senza dubbio il più discusso di tutto il Bando periferie - nell'ambito del quale rappresenta però, anche, quello di maggior costo - . Nel 2019 un simile bando di gara per la progettazione era andato del tutto deserto, cosa che aveva spinto l'amministrazione a rivedere profondamente l'operazione: tra i cambiamenti più importanti quello relativo alla modalità di finanziamento: non più project financing ma 5,5 milioni messi a disposizione dal Comune e 3,3 dal Governo.