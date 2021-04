Consiglio comunale di Fossano: prorogate le agevolazioni IMU per le attività locali

Si è svolto nella serata di lunedì 29 marzo, il consiglio comunale della città di Fossano nella ormai consueta modalità della videoconferenza. Il primo punto all’ordine del giorno ha previsto le comunicazioni da parte del primo cittadino Dario Tallone, il quale ha voluto rivolgere, nuovamente, un convinto appello a tutta la popolazione:”rispettiamo le regole per uscire al più presto dall’emergenza”.



L’aumento di contagi nella città degli Acaja, in questa terza ondata, è stato controllato senza che vi fossero picchi in difformità alle statistiche nazionali. Attualmente si contano 232 fossanesi postivi: numero inferiore alla media provinciale, 43 i decessi dovuti al Covid-19. Messe in atto, dall'amministrazione, anche diverse iniziative per favorire i commercianti, pochi giorni fa infatti veniva annunciata la proroga del canone unico patrimoniale e la sospensione del canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali.



Oltre al già annunciato bando da 100mila euro in favore delle famiglie che hanno acquistato dispositivi per la DAD, è stato predisposta nel mese di aprile una variazione di bilancio di 45mila euro in favore della biblioteca civica per il prestito digitale dei libri ed è allo studio la possibilità di una nuova distribuzione di buoni spesa comunali. “In conclusione voglio ringraziare ancora una volta i medici, il personale sanitario, gli operatori delle RSA, i volontari della protezione civile e delle tante associazioni della città e le forze dell'ordine per l'impegno nella gestione e nel tentativo di contenimento dell’epidemia” ha concluso Tallone.



Esauriti i punti all’ordine del giorno a relazione della presidente del Consiglio Simona Giaccardi, si è passati a quelli a relativi all’assessore Angelo Lamberti. La terza rettifica alla variazione d’urgenza del bilancio di previsione 2021-2023, è racchiusa in 3 punti fondamentali: 27mila euro per la mensa scolastica, 12mila 500 euro per l’incremento anche dell’attività di promozione turistica e 10mila, dalla Provincia, per il finanziamento di un progetto Covid rivolto alla popolazione studentesca.



La variazione è stata apprezzata dal consigliere Lega Giorgio Maria Bergesio il quale ha sottolineato che, oltre all’ulteriore contributo di 2mila euro in favore delle scuole paritarie, le maggiori spese vengono coperte con i risparmi riferibili alle spese di personale programmate. Il punto viene approvato dal consiglio comunale con l’astensione da parte della minoranza che, comprende le urgenze ma avrebbe gradito un intervento più sostanzioso per le scuole primarie paritarie, come espresso dal consigliere Vincenzo Paglialonga.



La variazione di bilancio numero 6 invece ha previsto, tra gli altri punti, l’integrazione della copertura economica per il progetto accompagnamento disabili sul posto di lavoro di 18mila 500 euro, 15mila euro per l’abbellimento parchi e giardini e 40mila euro per la manutenzione del patrimonio. Paglialonga visto che la parte corrente del bilancio inizia ad avere qualche sofferenza, ha richiesto un esame generale di tutti gli indirizzi principali dell’esercizio 2021. Il consigliere Bergesio invece, non ritiene le spese affrontate come dovute e ripetitive, soprattutto in merito ai 50mila euro per il potenziamento della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale.



Approvate anche, prima della interpellanze e delle interrogazioni, le nuove agevolazioni 2021 relative alle aliquote IMU per le categorie che più hanno subito un maggior danno dovuto all’epidemia. Queste aliquote, prorogate dal 2020, varranno sia per le società di persone e ditte singole sia per le SrL con meno di 10 dipendenti.



Le interrogazione e le interpellanze presentate dai consiglieri di minoranza, avevano ad oggetto: l’ascensore presso la stazione di Fossano, la ristrutturazione della Primo Levi, l’abbattimento dei tigli di corso Colombo e il nuovo ospedale unico. A rispondere è stato il primo cittadino Tallone il quale ha comunicato che: l’ascensore della stazione non riscontra anomalie tra il piano -1 e terra, Il mancato funzionamento potrebbe essere esclusivamente di natura temporanea in ragione degli interventi di riqualificazione generale dell'immobile in corso, la scuola Primo Levi non verrà abbattuta dunque proseguono i lavori programmati, attualmente la valutazione tecnico ambientale prevede l’abbattimento di un solo tiglio di corso Colombo e il nuovo ospedale sorgerà a Savigliano.