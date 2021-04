Mondovì in Azione, Alberto Ribezzo: "Bene lo smarcamento di Forza Italia in Regione rispetto alla proposta leghista sul gioco d’azzardo"

Come auspicato dal Coordinamento Provinciale di Azione, la componente moderata di centro-destra della maggioranza in Consiglio Regionale, precisamente Forza Italia, si è smarcata rispetto alla proposta leghista di modificare, ed in sostanza cancellare, la legge regionale n. 9 del 2016 che detta norme per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico e che bene ha, in questi anni, funzionato.

Esprimiamo, quindi, la nostra soddisfazione per il cambio di rotta fatto manifestare dal gruppo regionale di Forza Italia, auspicando che ciò possa avvenire anche a livello monregalese, considerato che ad inizio 2020 il Consiglio Comunale di Mondovì approvò, all’unanimità dei presenti, ed ivi compreso il rappresentante cittadino di Forza Italia, un Ordine del Giorno proprio in difesa della legge regionale in discorso.