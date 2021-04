Cuneo prosegue nel progettare insieme lo sport di domani

Nuovo appuntamento nel percorso di approfondimento e formazione organizzato all’interno del progetto “Lo sport come strumento di realizzo di politiche multisettoriali” realizzato dal Comune di Cuneo in collaborazione con SG Plus. Nella serata di lunedì 10 maggio, alle ore 20.45 si terrà il terzo focus group on line rivolto alle società e associazioni sportive del territorio basato sulle necessità emerse nel corso delle survey on line e dei successivi appuntamenti di confronto, dedicato principalmente alla co-progettazione di iniziative sportive da promuovere in rete, a partire da CuneoViveLoSport 2021.

L’incontro si inserisce in un percorso che ha già visto la partecipazione, nei primi due momenti on line, dedicati all’associazionismo sportivo, alla sua programmazione e all’impiantistica sportiva cittadina, di una buona rappresentanza delle realtà sportive locali e della preziosa collaborazione del CONI e del SUISM.

Questo terzo appuntamento, ultimo della serie di focus group previsti dal progetto, si svilupperà partendo da case history e good practise sull’argomento dello sport outdoor e delle sue necessità – emerse con particolare rilievo in questo periodo pandemico, nel quale larga parte delle attività sportive consentite si sono potute svolgere esclusivamente all’aperto, in cui lavorare insieme tra realtà sportive diverse può essere più che mai la risposta a problemi comuni – proponendo ai partecipanti di collaborare in un’attività di co-progettazione del prossimo appuntamento annuale di CuneoViveLoSport.

Grazie alla condivisione di esperienze nazionali e non e a un’attività di brainstormig indirizzata con l’aiuto dei facilitatori, alla presenza dell’assessora Cristina Clerico e dei responsabili dell’ufficio sport, i gruppi sportivi potranno avanzare proposte, ipotizzare soluzioni alle criticità emerse in passato, tenendo conto delle sfide che il nuovo contesto pandemico impone, elaborare nuove strategie di coinvolgimento della cittadinanza che portino a una ancor maggiore adesione all’iniziativa e a una crescente capillarità del messaggio di sportivizzazione nel territorio di Cuneo, sempre nell’ottica della sicurezza e del rispetto del contesto normativo vigente.