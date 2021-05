L'associazione Amici di Demonte riapre con le attività

Ripartono le attività dell'associazione Amici di Demonte.

Primo appuntamento un concerto con voce tenore e organo eseguito da Giovanni Cerutti e Michelangelo Pepino nella Chiesa di San Donato in Demonte, dedicato a "Canti religiosi popolari - Lodi Mariane", con la presentazione del libro di Giovanni Cerutti "30 canti religiosi popolari". Il concerto si svolgerà domenica 23 maggiore alle ore 18.

E' inoltre visitabile in presenza l'esposizione "Collezione d'arte degli Amici di Demonte" nelle Sale espositive di Palazzo Borelli (ascensore- 2° piano) con i seguenti orari: giovedi 16.30/18 -sabato e domenica: 10,30/12 -16,30/18.

La sede legale e operativa dell'Associazione, in Demonte Via Martiri e Caduti per la Libertà, al n.27, è attiva da qualche giorno.