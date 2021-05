In corso i lavori all'ex ospedale di Mondovì

A fine aprile il padiglione "Gallo" era stato transennato, su richiesta dell'Asl, per il possibile rischio caduta di tegole e persiane.

Da questa mattina gli operati incaricati stanno lavorando per sistemare tegole, stucchi e persiane in facciata. I lavori dovrebbero concludersi in breve tempo e, infatti, parte delle transenne che recintavano l'area, riducendo lo spazio di passaggio pedonale e il numero di parcheggi, sono già state parzialmente rimosse. Un'ottima notizia visto che, inizialmente, la durata prevista per l'intervento era il 31 dicembre 2021.

"Ringrazio l'Asl ed il suo Direttore." - commenta l'assessore Luca Robaldo che, insieme al preside dei Licei, si era subito interessato della questione (leggi qui) - "L'intervento ci permette di ovviare alle difficoltà che avevo segnalato qualche settimana fa, difficoltà soprattutto per chi deve accedere agli Istituti Scolastici".