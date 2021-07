Cavallermaggiore: campi di mais devastati dalla furia del tornado (FOTO)

Si contano i danni a Cavallermaggiore dopo il tornado che si è verificato ieri pomeriggio, giovedì 8 luglio.

Contrariamente a quanto sembrava in un primo momento infatti il cono alla base del tornado, toccando terra per circa 100 metri, ha spianato campi di mais, sradicato un albero, scoperchiato due capannoni e solo per fortuna non ha coinvolto persone o case private.

A frazione Madonna del Pilone ha causato un blackout che lasciato l’intera area senza luce fino alle 21.30.

Stando a quanto segnalato dall’Amministrazione di Caramagna Piemonte, in paese c'è stato qualche disagio causato dalla caduta di piante sulla strade comunali e sulle linee dell'Enel.

Alcune aziende hanno subito allagamenti nei capannoni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Racconigi.

Negli altri comuni limitrofi come Marene, che hanno parzialmente subito gli effetti della potenza del tornado, al momento non si registrano danni ingenti.