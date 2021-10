Muore a 20 anni a una settimana di distanza dall'incidente. Due giovani vite spezzate nello scontro di Montanera

Non ce l'ha fatta la seconda persona coinvolta nell'incidente di Montanera dello scorso 4 luglio.

Dopo aver lottato per una settimana, ricoverata in gravissime condizioni, è deceduta nel pomeriggio di ieri, sabato 11 luglio, all'Ospedale Santa Croce di Cuneo la giovane Erica Renaudo.



Nello scontro aveva già perso la vita Nicole Allasia che viaggiava lato passeggero sulla Peugeot 208 guidata da Erica. Lo scontro con l'Audi A3, alla cui guida c'era un'altra giovane di 23 anni peveragnese, trasportata all'ospedale di Mondovì in codice giallo.

Erica, come l'amica Nicole, aveva 20 anni ed era studente universitaria. Entrambe di Sant'Albano Stura, comune che oggi si è svegliato attonito, visto l'aggravarsi del bilancio del tragico incidente che ha spezzato due giovani vite.



"Due giovani vite stroncate - ha commentato il primo cittadino di Sant'Albano Stura Giorgio Bozzano - Oggi pensiamo ai loro sogni e alla loro gioventù finita in quel tragico incidente. Oltre ad essere vicini alle famiglie che hanno subito questa grave perdita. Un duro colpo per la nostra comunità."



Lascia la mamma Elena, il papà Mario e le sorelle più piccole Greta ed Elisa. Non ancora note le date dei funerali.