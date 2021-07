Nell'estate cuneese della ripartenza, torna anche il Festival del Sorriso

Il Festival del Sorriso ci sarà. Nel calendario estivo degli eventi cuneesi la rassegna dedicata al Sorriso conferma la propria presenza nella due giorni di spettacoli del 30-31 luglio.



Andrea Girard, il presidente dell’Associazione culturale “L’Argonauta” organizzatrice della manifestazione, ha lavorato alacremente nelle ultime settimane per regalare alla città di Cuneo tre spettacoli gratuiti all’insegna della risata, grazie all’importante sostegno delle Fondazioni CRC e CRT: “Quest’anno il Festival del Sorriso torna in Piazza Virginio, location a cui è da sempre legato, e che ha visto passare negli anni, tra gli altri, ospiti del calibro di Mogol, Maurizio Lastrico, Teo Teocoli, Dario Vergassola, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Elio e le storie tese, Ale e Franz”.



Il Festival del Sorriso giunge nel 2021 alla sua settima edizione grazie al sostegno costante del Comune di Cuneo, da sempre promotore della rassegna, e avrà luogo venerdì 30 e sabato 31 luglio, inserendosi peraltro all’interno della cornice del “Cuneo Art Festival” voluto dall’ATL del Cuneese.



L’inaugurazione ufficiale del Festival del Sorriso prevista alle 21.30 di venerdì 30 lancia il “Paolo Ruffini show”, spettacolo che porta sul palco uno dei volti più noti del mondo della tv italiana. Poliedrico conduttore, attore e autore, partirà dal pubblico e dall’umore di Piazza Virginio per sviluppare un varietà dalla comicità esilarante, che lascia spazio a momenti di riflessione ma con un approccio all’insegna della leggerezza. Uno spettacolo capace di cogliere frammenti di umanità e filtrarli attraverso ironia acuta e battute irriverenti. Il Paolo Ruffini Show è realizzato grazie alla collaborazione della “Casa del Teatro Ragazzi e Giovani” di Torino.



Sabato 31 doppio appuntamento: alle ore 17.00 arrivano gli interpreti della Comedy Ring, il primo spettacolo in Italia che vede il coinvolgimento su un unico palcoscenico degli attori e dei comici dei programmi TV Camera Cafè, Zelig, Eccezionale Veramente e Colorado. I nomi annunciati per salire sul palco e scatenarsi in un “combattimento di risate” con estratti dal proprio repertorio di animazione, monologhi, ballo e canto sono Enrico Luparia, Massimo Costa, Pino Campagna, Carlo De Benedetto e Stefano Chiodaroli.



Alle ore 21.30 andrà in scena il terzo e ultimo spettacolo, il “Non Plus Ultra Show” di Raul Cremona. Un viaggio surreale nella lunghissima memoria artistica del comico milanese: un viaggio in cui si fanno incontri bizzarri: Jacopo Ortis dall'eloquio comicamente gassmaniano, che nasce da quell'infanzia spesa fra una partita all'oratorio e una serata al cinema Arena dove veniva proiettato Il mattatore o I mostri; Silvano il mago di Milano, immagine distorta del più grande prestigiatore italiano, specchio del primo amore adolescenziale dell'artista; e che dire dell'intollerante e milanesissimo Omen che Raul bambino ha imparato a conoscere in una Milano che non c'è più? Prestidigitazione, giochi di parole, musica, gag, macchiette, per lasciarsi incantare ancora una volta dalla sua magica ironia.



“Siamo felici di essere riusciti a costruire il Festival del Sorriso anche quest’anno nonostante tutte le difficoltà e le incertezze - dichiara il presidente Girard - pertanto ringrazio davvero gli amici dell’associazione Promocuneo per la collaborazione e il supporto messi in campo a sostegno dell’iniziativa. Il mio grazie va anche alle aziende Wedge Power e Lift Spa, due degli sponsor che ogni anno ci consentono di svolgere questi eventi”.



Tutti gli spettacoli si svolgeranno nel pieno rispetto del distanziamento sociale e delle normative sanitarie vigenti, e si svolgeranno anche in caso di pioggia.

Per le prenotazioni agli spettacoli e per tutte le informazioni utili è possibile visitare il sito www.festivaldelsorriso.it e i canali social dell’evento: ciascuno spettatore può prenotare un massimo di due biglietti previa registrazione sul portale ticket02.comune.cuneo.it e seguendo le indicazioni riportate.



L’invito che gli organizzatori del Festival rivolgono agli spettatori è di presentarsi all’entrata per la registrazione almeno un quarto d’ora prima dell’orario previsto, così da facilitare le operazioni di accettazione.