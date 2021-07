Fossano, Tallone e Bergesio ai militari rientrati dal Kosovo:” Grazie al Reggimento Artiglieria Terrestre di Montagna della Perotti per l’impegno profuso nella missione in Kosovo”

“Straordinario l’impegno che il nostro Esercito dimostra in ogni occasione su temi tanto importanti. Sono le nostre energie migliori e ci rappresentano nel mondo con orgoglio. A loro va il nostro ringraziamento e la nostra riconoscenza”.



Ad affermarlo, stamani, è stato il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Lega, che con il sindaco di Fossano, Dario Tallone, ha accolto le donne e gli uomini del 1º Reggimento Artiglieria Terrestre da Montagna, di stanza nella caserma “Perotti” di Fossano. Presenti anche i rappresentanti della sezione Alpini di Fossano.



Il Reggimento stamani è rientrato dalla missione in Kosovo, dove il 15 gennaio aveva assunto il comando del Regional Command West.



“Gli artiglieri di stanza qui a Fossano hanno garantito per mesi le condizioni di sicurezza e stabilità necessarie per favorire la prosecuzione del dialogo tra Serbia e Kosovo, nella missione promossa dall’Unione Europea in seguito alla risoluzione 1244 della Nazioni Unite del 1999”, ha spiegato il sindaco Tallone, dopo la cerimonia in cui i militari hanno intonato l’Inno d’Italia.



I militari hanno proseguito nell’attuazione di progetti di cooperazione civile e militare, con iniziative che coinvolgono la popolazione di ogni etnia e religione per migliorare la qualità di vita e contribuire allo sviluppo del Paese. “Al Comandante di Reggimento Maioriello Francesco e a tutti voi artiglieri alpini del 1º Reggimento i migliori auspici di buon lavoro a nome della comunità fossanese”, ha concluso il Sindaco Tallone.