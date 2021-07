Confartigianato Cuneo festeggia i suoi 75 anni con il concerto di Giovanni Allevi [VIDEO]

Un anniversario importante richiede per la sua celebrazione un evento altrettanto importante, meglio ancora se “unico”. Ed infatti, Confartigianato Imprese Cuneo per ricordare il suo settantacinquesimo anno di fondazione, che cadeva in realtà lo scorso anno, ma è stato rimandato a causa della pandemia, ha deciso di “regalare” al territorio cuneese un concerto di alto livello con il famoso maestro e compositore Giovanni Allevi.

Giovedì 29 luglio a Cuneo, su Piazza Virginio, cuore del centro storico del capoluogo, a partire dalle ore 21,30 si esibirà nello spettacolo “Piano Solo Tour” uno dei musicisti più talentuosi del panorama musicale nazionale ed internazionale. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Cuneo e il sostegno Fondazione CRC, Banca Cassa di Risparmio di Savigliano e Sportquattro Cuneo - Gruppo Audi Zentrum.

«A causa dei limiti imposti dalla pandemia – commentano Luca Crosetto e Joseph Meineri, presidente e direttore generale di Confartigianato Cuneo – nel 2020 non siamo riusciti a “festeggiare” il compleanno della nostra Associazione. Nondimeno, avevamo però voluto “omaggiare” il nostro rapporto con il territorio donando una bandiera ai Sindaci dei 18 Comuni dove hanno sede i nostri uffici. Con questo evento, intendiamo ricordare la storia significativa della nostra Associazione e il suo fattivo sostegno da sempre offerto alle imprese della Granda. Da 75 anni le imprese artigiane in provincia di Cuneo ritrovano nella Confartigianato il loro punto di riferimento più stabile e concreto, in grado di rispondere in modo efficace alle necessità del Comparto. Un lungo percorso di attività sindacale e di iniziative per favorire lo sviluppo della piccola e media impresa, partito proprio nel 1945, e che mantiene oggi lo stesso spirito collaborativo e la stessa comunione di intenti».

Confartigianato Cuneo è l’organizzazione più rappresentativa dell’artigianato e delle PMI in provincia Granda. Con i suoi oltre 9.000 aderenti è la seconda Associazione in Italia per numero di Associati. Nata nel 1945 da un piccolo gruppo di artigiani, avrebbe dovuto festeggiare il proprio 75° di Fondazione lo scorso anno, ma a causa della situazione emergenziale non si era potuto organizzare nessuna “celebrazione” adeguata all’importante ricorrenza.

Gli ultimi biglietti per assistere al concerto sono in vendita presso la Promocuneo. Costo biglietto: 15,00 euro. Il ricavato sarà devoluto alle attività solidaristiche della Confartigianato Cuneo Onlus.