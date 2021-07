Sant'Albano Stura: inaugurati i giardini del parco Olmi

A Sant'Albano Stura sono stati inaugurati i giardini del Parco Olmi.



"Da ragazzi venivamo da Fossano a giocare a calcio con gli amici santalbanesi ed era dura perché erano forti (Vacchino, Carletto, Favole, etc…) per cui ho bei ricordi del parco Olmi, che constato sempre più bello grazie alla volontà della Amministrazione Comunale ed agli interventi della Fondazione CRF congiunti con il Rotary di Cuneo 1925 di cui mi onoro di far parte - ha sottolineato il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano Gianfranco Mondino - . Sede della locale proloco, parco giochi bimbi ed ora giardino attrezzato e penso che gli interventi non siano terminati, il Sindaco Bozzano ha grande fantasia ed una forte capacità di chiedere con insistenza interventi a favore della comunità santalbanese cui siamo particolarmente legati avendo operato continui interventi con la Fondazione ed aperto una filiale bancaria con la Cassa di Risparmio di Fossano. La Fondazione CRF è pertanto lieta di aver dato il proprio concreto contributo a migliorare la fruibilità di parco Olmi".



Giorgio Bozzano, sindaco di Sant’Albano Stura: "Ancora una volta, oggi, questa comunità può pregiarsi di procedere con una inaugurazione che si rende possibile grazie all'intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e del Rotary Club 1925, come già avvenuto in altre occasioni nel passato più recente. L'ultima che ci viene in mente è quella del parco giochi per i bimbi, che vediamo laggiù in fondo, ma non vorrei neanche dimenticare il grosso intervento di totale riqualificazione degli impianti sportivi. Non possiamo che essere grati di questa presenza costante, che rende possibile il mettere alla luce tante novità ed iniziative al fine di rendere sempre più bello questo territorio e sempre più fruibile da parte della cittadinanza, di qualunque età essa sia. Questo posto infatti è pensato proprio per tutti, giovani, pensionati, famiglie, chiunque, nel pieno rispetto di quanto è stato allestito, abbia occasione per "sedersi a tavola in compagnia"".



"Vista la sempre enorme disponibilità della fondazione e del rotary club 1925 per il territorio in generale e per la particolare dedizione verso Sant'Albano Stura - prosegue il sindaco - , ci piacerebbe completare questa area con una revisione dei vialetti laterali e delle siepi, che oggi manifestano necessità di intervento, dovuto al passare degli anni. Alla fine quest'area del paese sarà un gran bel biglietto da visita per tutti, sia noi che eventuali avventori, che potranno passare i propri momenti liberi in uno spazio decoroso. Ovviamente non dimenticheremo di apporre una targa di ringraziamento, affinché tutti ci si ricordi di chi ha finanziato il completo rifacimento di questi spazi. Mi preme in ultimo ringraziare ancora la Fondazione CRF per il cospicuo contributo elargito sempre a favore di Sant'Albano Stura per il progetto di Estate Ragazzi ed Estate Bimbi 2021".



Il Dott.Luigi Salvatico fa presente che la tutela ambientale fa parte degli obiettivi che il Rotary Club Cuneo 1925 persegue che pertanto è ben felice di aver contribuito all’iniziativa che fa seguito agli analoghi precedenti progetti per Campo Olmi e per l’Oasi della Madonnina.