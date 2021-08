San Lorenzo: la notte delle stelle cadenti nel cuore delle langhe

Si chiama “Il Sentiero delle Stelle”, la passeggiata in programma a La Morra per il prossimo 10 agosto, notte di San Lorenzo, che si snoderà per circa due ore tra i sentieri e i vigneti del cuore delle langhe.

La partenza è prevista per le ore 19.30 dalla sede dell’Ufficio Turistico di La Morra, al numero uno di Piazza Martiri e ad accompagnare il gruppo degli “escursionisti stellari” ci sarà Guido Camia, esperta guida naturalistica e gran conoscitore del territorio langarolo. Sarà lui ha raccontare durante il percorso, la natura che circonderà i partecipanti.

La camminata non richiede particolari doti di escursionismo, è adatta a tutti e si dividerà sostanzialmente in tre momenti: il primo porterà i partecipanti fino ad un punto di osservazione privilegiato, verrà fatta una pausa durante la quale si potranno vedere le stelle cadenti e nel contempo cenare, mangiando al sacco. Ognuno dei partecipanti, infatti, se vuole potrà portarsi qualcosa da mangiare e bere per una cena en plein air. Il luogo per la pausa è stato scelto per la sua esposizione ottimale al cielo e che permetterà di godere appieno della notte delle stelle cadenti. L’ultima parte sarà il percorso di ritorno, una nuova immersione nella natura, per tornare nel cuore del borgo lamorrese.

La prenotazione è obbligatoria, potrà essere fatta fino a qualche ora prima della partenza, attraverso i canali social Facebook e Instagram @lamorraturismo, chiamando il numero 0173500344 o altrimenti inviando una mail a info@lamorraturismo.it.

Quella del 10 agosto sarà la prima di tre camminate naturalistiche che vengono proposte dall’Ufficio Turistico di La Morra, le altre due saranno il 19 settembre, con "Il sentiero delle parole" e il 24 settembre, con "Il sentiero della terra".