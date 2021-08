Savigliano, ultimi ritocchi al tratto di ciclabile in via Danna

Prosegue il progetto di Savigliano per rendere la città sempre più green e sulla mobilità sostenibile.

Si sta infatti ultimando il nuovo tratto di pista ciclabile su via Danna. Con imbocco da piazza San Pietro prosegue in direzione corso Roma dove si interrompe per una decina di metri per lasciare intatte le antiche lastre di pietra. Al momento si sta pensando a una soluzione proprio per non intaccarle.

Oltre a qualche tracciatura da fare resta ancora da installare la segnaletica.

L'intervento è stato realizzato grazie al finanziamento da 130 mila euro per per nuovi interventi di mobilità sostenibile e abbattimento delle barriere architettoniche

Come previsto dal piano reso possibile grazie al “decreto crescita”, si proseguirà con la realizzazione della pista in corso Indipendenza. I lavori dovrebbero iniziare tra la fine di agosto e inizio settembre. Al momento sono partiti alcuni interventi preparatori.

A queste due piste si aggiungo il percorso pedonale protetto in via Macra tra via Tavolazzo e via Bisalta, la manutenzione straordinaria passaggi pedonali corso Indipendenza e Corso Isoardi, la realizzazione della corsia ciclabile in zona Vernetta e l’abbattimento delle varie barriere architettoniche.

Il percorso si andrebbe ad aggiungere a quelli già presenti e che oggi contano un totale di 10 km di piste ciclabili: la pista ciclabile Viale Piave - Parco Graneris, la pista ciclabile Santuario Sanità e la pista ciclabile Piazza Nizza - Parco Nenni.