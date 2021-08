E' l'ex vicensindaco di Barge la vittima dell'incidente sulla provinciale 161 a Verzuolo

Classe 1959, è Ugo Margaria di Barge la vittima dell'incidente avvenuto attorno alle 15 di oggi 16 agosto a Falicetto di Verzuolo, sulla provinciale 161 nei pressi di via Chiamina.

Per lui è stato fatale l'impatto con una vettura che procedeva in senso opposto. Dalle prime ricostruzioni, Margaria era impegnato in un sorpasso e la vettura in una svolta.



A nulla sono valsi i soccorsi, l'uomo è morto praticamente sul colpo. La strada è rimasta chiusa per oltre un'ora.

Ex dirigente della cancelleria del tribunale di Saluzzo, Margaria era stato vicesindaco nell'amministrazione guidata da Luca Colombatto dopo le elezioni del 2007.

La data dei funerali non è ancora nota.

La sindaca di Barge Piera Comba: "Siamo rimasti tutti senza parole, una vicenda che ci ha sconvolto. Un pensiero va al figlio, che già qualche anno fa aveva perso la madre. Margaria aveva ricoperto tanti ruoli importanti, si è sempre impegnato per il paese. E' una tragedia per la nostra comunità".