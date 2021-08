A Saluzzo il gran finale di “Occit’amo” 2021 con “Maqroll, Gabbiere e altre ballate del mare”

Mercoledì 1° settembre alle ore 21, nell’arena di Piazza Montebello 1 a Saluzzo, “Maqroll, Gabbiere e altre ballate del mare” chiuderà la settima edizione di “Occit’amo”. L’evento, uno spettacolo di narrazione e canzoni proposto in collaborazione con Piemonte dal Vivo e Cinema Teatro Magda Olivero, si inserisce nella tradizione del festival multisensoriale delle valli occitane di esplorare linguaggi provenienti da tutti i mondi dello spettacolo.



Il biglietto di ingresso (intero 12 euro, ridotto 10 euro) è prenotabile inviando una email all’indirizzo prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it. Si precisa che, con l’entrata in vigore dal 6 agosto del green pass obbligatorio per gli eventi e le manifestazioni, anche per quest’ultimo appuntamento stagionale di “Occit’amo” sarà necessario esibire il documento.



Con questo importante tassello si chiude la programmazione del festival di quest’anno, che si è articolata in un cartellone composto da oltre 50 appuntamenti tra concerti, incontri con gli autori, recital, balli distanziati ed eventi per famiglie con bambini. “Occit’amo” tornerà ancora a metà settembre con due appuntamenti fuori festival, le camminate musicali organizzate in collaborazione con la Compagnia del Buon Cammino e in programma domenica 12 settembre in valle Maira e domenica 26 settembre in valle Varaita. Maggiori informazioni su www.occitamo.it.



Lo spettacolo “Maqroll, Gabbiere e altre ballate del mare”, tratto della saga letteraria dello scrittore colombiano Alvaro Mutis, è una produzione Teatro Pubblico Ligure per la regia di Sergio Maifredi, scritto e interpretato da Federico Sirianni (narrazione, canzoni, voce, chitarra) con l’accompagnamento sul palco di Raffaele Rebaudengo (viola) e Filippo FiloQ Quaglia (sequenze). Maqroll è un gabbiere, il marinaio che si occupa di tutto il sistema delle vele di una nave: al timone di un vecchio cargo mercantile racconta la condizione esistenziale dell’uomo, vista come un lungo viaggio per mare in cui i grandi personaggi della letteratura marina si incrociano sulle rotte più pericolose, tra tempesta e bonaccia, tra venti avversi e mostri marini. Nel corso dello spettacolo si incontreranno il capitano Achab di Melville, il pescatore Santiago di Hemingway, gli ammutinati del Bounty, l’albatro ucciso dal vecchio marinaio di Coleridge, in un grande viaggio letterario ed emozionale. “Maqroll” è anche il titolo del nuovo disco di Federico Sirianni, pluripremiato cantautore genovese: uscito a giugno, segue a distanza di tre anni “Il Santo”, lavoro che ha ricevuto la Menzione Speciale del Premio Tenco per la manifestazione “Musica contro le mafie”. Le canzoni del nuovo album sono la colonna sonora dello spettacolo.