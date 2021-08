La Summer School Cespec torna a Cuneo con ospite d’eccezione Beppino Englaro

Torna a Cuneo, da martedì 7 a sabato 11 settembre, la Summer School del Cespec (Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo) dal titolo “Sentire. La vita sensoriale dei corpi”.

La XIV edizione approfondirà il tema della corporeità declinato a partire dalla sfera sensoriale, indagata non solo nella sua dimensione esperienziale, ma anche nella sua connotazione storica, sociale e politica.

L’inizio dei lavori è previsto martedì 7 settembre, alle ore 15, all’Auditorium Varco di Cuneo (via Carlo Pascal 5L) con un seminario sul tema “I sensi, il senso. Sensorialità e razionalità”.

La Summer School 2021, che si svolge grazie al contributo di Fondazione Crc e Fondazione Crt, si presenta come una settimana di otto seminari, accessibili liberamente nel rispetto delle disposizioni governative in materia sanitaria, dedicati alla sensibilità e alla sua evoluzione nel mondo contemporaneo.

L’evento terminerà sabato 11 settembre alle ore 21 presso lo Spazio incontri Fondazione CRC (via Roma 15) con un incontro pubblico dal titolo “L’esperienza del dolore” alla presenza di Beppino Englaro, padre di Eluana Englaro, che dialogherà sui temi legati alla sofferenza fisica e spirituale.

Come da tradizione, all’iniziativa partecipano studenti universitari e giovani studiosi-relatori provenienti da tutta Italia, ai quali sarà offerta la possibilità di prendere parte attivamente agli incontri presentando relazioni nel corso delle sessioni della Scuola e intervenendo ad un workshop dedicato.

La Summer School si svolge in collaborazione e con il patrocinio di Città di Cuneo, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione UniTo, Dipartimento di Giurisprudenza UniTo, Collège des Bernardins, Istituto Superiore di Scienze Religiose – Studio Teologico Interdiocesano Fossano, Centro Culturale Protestante, Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo, Alliance Française, Club per l’Unesco di Cuneo, Ficlu (Federazione italiana delle Associazioni e Club per l’Unesco), Libreria dell’Acciuga e Imagaenaria.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti (fino ad esaurimento posti) previa registrazione all’indirizzo mail centrostudi.cespec@gmail.com.

Il programma è visionabile sul sito Internet www.cespec.it.