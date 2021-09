A Manta, lo spettacolo circense "Bubble Street Cirkus"

L'Amministrazione comunale mantese è lieta di invitare la cittadinanza all'evento “Bubble Street Cirkus”, spettacolo di Arte circense che si svolgerà in Cascina Aia giovedì 9 Settembre con inizio previsto alle ore 21.

L'idea di questo spettacolo nasce da un progetto presentato dall'Amministrazione comunale mantese in riferimento al bando della Fondazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo: l'obiettivo del progetto è promuovere il territorio, la cultura e le tradizioni che lo caratterizzano, coinvolgendo tutte le fasce generazionali, in particolar modo le famiglie con bambini e ragazzi, con un'attenzione particolare nei confronti dell' “Arte circense”, creando un' occasione di coinvolgimento dal vivo, stimoli creativi e forme di incontri sociali, che agiscano come nutrimento culturale e cura delle relazioni.

L'Amministrazione comunale intende rivolgere un sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo per aver finanziato parzialmente il progetto. La serata sarà presentata da Andrea Caponnetto e vedrà l'esibizione dell'artista circense Juriy Longhi con lo spettacolo “STREET CIRCUS BUBBLE”: spettacolo di giocoleria ed equilibrismi, uno Show ad alta energia, in cui la freschezza e il brio della spontaneità si fondono insieme alla sicurezza e alla maestria maturate in anni di esperienza, con giochi di complicità e ricerca del virtuosismo tecnico dell'arte circense.

A seguire ci sarà la proiezione del video “Occhi negli occhi”, realizzato durante l'estate ragazzi 2020 e 2021, dalla équipe educatori e dagli adolescenti della comunità mantese dopo mesi di lockdown, con una parte relativa all'arte circense di ragazzi del territorio.