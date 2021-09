Tre auto coinvolte in un incidente a Saluzzo, alla rotonda di Corso Roma

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale a Saluzzo.

Il sinistro si registra in pieno centro cittadino, a pochi passi dall'ex Palazzo di Giustizia. Le auto si sono scontrate all'altezza della rotatoria posta all'incrocio tra via Martiri della Liberazione, Corso Roma, Corso XXVII Aprile e via Savigliano.

Sul posto stanno operando gli operatori dell'emergenza sanitaria 118, i Vigili del fuoco del distaccamento di Saluzzo, insieme ai Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della locale Compagnia.

I feriti sono già stati tutti affidati alle cure del personale del 118.