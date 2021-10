Filatoio di Caraglio, inaugurata ieri la mostra fotografica STAR WORKS

La risposta del pubblico è stata positiva: si legge una profonda emozione negli occhi degli spettatori catturati da una esposizione ricca, dove i giochi cromatici delle immagini fotografate lasciano spazio a testi inaspettati. L’uso dei colori e della luce proposti in un mix vincente catturano l’attenzione. Il percorso espositivo si snoda tra immagini e parole. In ogni opera è ritratto un imprenditore mentre lavora e a fianco è possibile leggere una sua testimonianza, un racconto biografico capace di creare un contatto, una intimità con il protagonista, come se lo si conoscesse da sempre. È un viaggio emozionante e coinvolgente, mai prima d’ora è stato possibile osservare così da vicino il mondo interiore di importanti personalità del territorio, che hanno dato rilievo al tessuto imprenditoriale della provincia, per scoprire che le preoccupazioni e le paure sono per tutti le stesse.

La mostra è adatta per tutti, dal pubblico di nicchia attirato dalla passione per la fotografia a chiunque abbia dovuto fare i conti con le paure e le difficoltà portate dalla crisi economica derivata dalla pandemia. È un gioco di specchi, empatia e immedesimazione, da visitatori si diventa protagonisti, coinvolti totalmente da quella che si è dimostrata una esibizione immersiva.

STAR WORKS si può visitare tutti i fine settimana di ottobre. Per le scuole sono previste aperture straordinarie durante la settimana. Ci sono ancora delle disponibilità per organizzare visite guidate con classi di ogni ordine e grado. Per partecipare basta inviare una mail a info@star-works.org.

Per gli studenti sarà molto interessante visitare STAR WORKS per conoscere le importanti realtà imprenditoriali del territorio e iniziare a prendere confidenza con quella che entro pochi anni diventerà quotidianità: il mondo del lavoro, fatto di obiettivi da raggiungere e difficoltà da superare. Vedranno questa anticipazione del futuro grazie ad un esempio positivo importante, da cercare di emulare nella determinazione e nel coraggio mostrato.

L’invito è quello di partecipare e lasciarsi coinvolgere perché nulla del genere è mai stato proposto nel nostro territorio. L’esposizione è intrigante, la location è d’eccezione e il fine ultimo è importante: la mostra ha lo scopo di raccogliere fondi per aiutare il territorio destinando il ricavato in parte a supporto delle scuole per progetti educativi e formativi per far crescere gli imprenditori di domani e in parte ad associazioni no profit locali a sostegno della comunità.