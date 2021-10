Natura esuberante: Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo ad Alba

Dopo le mostre a Cuneo, Cherasco e Fossano, il “Grand Tour” dei quadri dell’Artista Francesco Paula Palumbo fa tappa ad Alba, presso la Chiesa di San Giuseppe, in un’esposizione che sarà inaugurata venerdì 15 ottobre e terminerà domenica 14 novembre 2021.

… Qualsiasi tela di Palumbo evidenzia un tratto stilistico perfettamente riconoscibile, sicuramente moderno, ma con importanti ascendenze quanto a capacità di rielaborazione del dato visivo ...

… l’intera produzione artistica di Francesco Paula Palumbo consiste in un continuo rimando da pittura pura ad approfondimento conoscitivo del vivere, pur senza rinunciare a gustosi risvolti fantasiosi e fantastici …

… la cura con cui sono state scelte le splendide e ricche cornici, perfettamente intonate a un contesto pittorico già di per sé estremamente valido e importante …

(Maurizia Cavallero, scrittrice e storica dell’arte)

Uno stile originale, quello di Francesco Paula Palumbo, riconoscibile sempre; un simbolismo universale, più o meno celato, capace di suscitare forti emozioni e in cui ognuno può ritrovare spunti di riflessione e interpretazione in grado di far emergere vecchie e nuove consapevolezze.

Una pittura a olio esuberante e allo stesso tempo delicata, leggera e compatta, in cui non si nota traccia di pennello, proprio perché circolare e olistica. I movimenti circolari del pennello si scorgono soprattutto nelle acque e danno l’idea del “tutto scorre”, del panta rei. Si tratta di astrattismo della natura e di autentica realtà aumentata.

Un modo grafico di pitturare: valido, evoluto e di alto valore.

La Mostra si potrà visitare il lunedì dalle ore 10 alle 13; da martedì a venerdì dalle ore 14,30 alle 17,30; sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30, con ingresso gratuito.