I talenti del Piemonte, protagonisti al Circolo sociale di lettura di Mondovì

Dopo il trionfale concerto di Sophie Pacini il Festival dei Giovani Musicisti Europei prosegue con il tradizionale appuntamento dedicato ai talentuosi ragazzi del nostro territorio. Domenica 7 novembre alle 10.30 il professor Maurizio Davico introdurrà i ragazzi e il programma del concerto, che sarà tutto dedicato alla musica di Ludwig Van Beethoven. Si alterneranno sul palco il violoncellista Matteo Fabi e il pianista Umberto Ruboni, con la sonata per violoncello e pianoforte n. 3 in la maggiore op. 69; la violinista Marsiona Bardhi e la pianista Francesca Leonardi con la Sonata in fa Maggiore per pianoforte e violino Op. 24 (Fruhlingssonate – Sonata di primavera); la violinista Tina Vercellino e ancora Francesca Leonardi al pianoforte per eseguire la Sonata in La maggiore per pianoforte e violino op. 49 (la celebre “Kreutzer”). Presenterà il programma e i musicisti il professor Maurizio Davico, a partire dalle 10.30. Il festival proseguirà con altre due matinée, nelle due domeniche di novembre successive.

Il 14 novembre alle 11 si terrà l’appuntamento con i giovani solisti dell’Accademia di Arte Lirica di Osimo, presentati dal direttore Vincenzo De Vivo: il soprano Zuzanna Klemanska, il mezzo soprano Nutsa Zakaidze, il baritono Matteo Torcaso si esibiranno in un programma di arie liriche da lavori di Antonio Salieri, Ludwig Van Beethoven, Gioacchino Rossini, Franz Schubert. Ad accompagnare al pianoforte ci sarà Alessandro Benigni. Anche qui, gli spettatori possono presentarsi in sala alle 10.30 per l’introduzione all’appuntamento.

Il concerto conclusivo sarà il 21 novembre, sempre alle 11: sarà protagonista il Quartetto d’archi Eliot, formazione giovane e molto promettente. I giovani musicisti che lo compongono (Maryana Osipova, Alexander Sachs, Dmitry Hahalin, Michael Preuß) provengono tutti da nazionalità diverse (Canada, Germania e Russia) ma si sono formati tutti in Germania a Francoforte. Il quartetto presenterà una trascrizione di Benjamin Godard dei Kinderszenen di Robert Schumann, la Serenata Italiana di Hugo Wolf e lo “Streichquartett” op. 135 n. 16 di Ludwig Van Beethoven. Introdurrà l’appuntamento, dalle 10.30, il giornalista Paolo Roggero.

Tutti gli appuntamenti si svolgono presso il “Circolo Sociale di Lettura” a Mondovì Piazza.

Tutti i concerti sono accessibili gratuitamente, ma è obbligatorio il possesso del green pass, come da disposizioni di legge. Chi volesse sostenere il festival può contribuire ai seguenti Iban: IT15F0503446480000000008680 BP NOVARA. IT90F0342546480000340102263 BANCO AZZOAGLIO.

Gli interpreti

Matteo Fabi, Violoncello - Nato nel 2004, all’età di sei anni inizia lo studio del pianoforte. Nel 2013 intraprende con il padre lo studio del violoncello. Prosegue gli studi presso il conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo, sotto la guida dei Maestri A. Scacchi, J. Di Tonno e attualmente è iscritto al Triennio dei Corsi Accademici nella classe del M° Andrea Cavuoto. Partecipa alla Masterclass di violoncello tenuta dal Maestro Relja Lukic presso il Conservatorio di Cuneo. Nel 2017 ha conseguito il primo premio alla “European Music Competition Città di Moncalieri” ed al Concorso Nazionale per Giovani Musicisti “Giovanni Mosca” della città di Alba. Nel 2021 ha ottenuto il 1° Premio della sua categoria al 2021 International Music Competition “Rome Grand Prize Virtuoso”, il 2° Premio all’International Music Competition “Musica Goritiensis” ed è stato riconosciuto fra i migliori candidati del 3rd Vienna International Music Competition. A partire dall’autunno del 2017 ha seguito i corsi di perfezionamento con il Maestro Giovanni Sollima presso l’Accademia “R. Romanini” di Brescia e frequentato Masterclass nazionali dei Maestri A. Cavuoto e A. Scacchi. Nel luglio 2021, in occasione dei Talent Music Summer Courses di Brescia è stato selezionato per esibirsi in qualità di solista con orchestra. Collabora con l’Orchestra “B. Bruni” della città di Cuneo.

Marsiona Bardhi, violino. Nata a Tirana, Albania nel 1997, ha iniziato gli studi di violino e pianoforte presso il liceo artistico 'Jordan Misja' di Tirana. Nel 2015 si è diplomata in violino col massimo dei voti sotto la guida del M° Albana Zoto. Successivamente, sotto la guida del M° Bujar Sykja, ottiene la laurea triennale presso l'Università delle Arti di Tirana con il massimo dei voti. Ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali in Albania e nel 2018 ha riportato il 3° premio del concorso internazionale "Cornelia Bronzetti" di Bucharest, Romania. Ha suonato come solista e come violino di spalla nelle seguenti orchestre: Mediterranean Youth Orchestra (nel 2016 sotto la direzione di Marko Letonja e nel 2018 di Kazushi Ono), l’Orchestra Giovanile del Montenegro (nel 2016, direttore Daniel Glineur), la Haendel Youth Orchestra a Berlino nel 2014, la Bochum Orchesterakademie (nel 2012 con Alvaro Palmer). Ha partecipato alle masterclasses tenute dai Maestri: Amiram Ganz, Alban Pengili, Jonian Ilias Kadesha, Joaquin Palomares, Alda Dizdari, Cristiano Gualco, Evangelos Papadimitris, Michael Barta, Sinead Nava. Attualmente prosegue il perfezionamento del violino con il M° Ivan Rabaglia, presso il Conservatorio 'Guido Cantelli' di Novara.

Tina Vercellino, violino. È nata nel 1999, inizia lo studio del violino all’età di otto anni, presso l'Istituto Musicale L. Perosi di Biella. A 15 anni viene ammessa al corso triennale pre accademico tenuto presso l'Accademia L. Perosi di Biella dal M° Roberto Ranfaldi (primo violino di spalla dell'Orchestra Nazionale Sinfonica della Rai di Torino) con cui studia tutt'ora Nel 2017 ha vissuto a Vienna e frequentato il prep course di violino “Preparation for a Bachelor of Arts Degree in the Study Course Instrumental Studies” presso "Universität für music und darstellende Kunst" di Graz (Austria) con il M° Boris Kuschnir uno dei migliori pedagogi al mondo Ha seguito varie masterclasses tenute da importanti maestri. Nel 2018 ottiene il ruolo spalla dei primi violini alla selezione dell’Orchestra Nazionale Conservatori Italiani (ONCI) di cui fa parte dal 2017. Nel 2020 è spalla dei primi violini dell’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole (FI) e in questo ruolo ha collaborato con grandi direttori quali M°Kolja Blacher, M° Viotti Lorenzo e M° Abbado Riccardo, ruolo che le viene riconfermato anche per il 2021. Attualmente frequenta il terzo anno del triennio al Conservatorio “G.Cantelli” di Novara sotto la guida del M° Ivan Rabaglia Dal 2019 è insegnante di violino presso la scuola di musica “Sonoria” di Cossato (BI). E’ risultata vincitrice a diversi concorsi Nazionali ed Internazionali, primo premio assoluto al Concorso Nazionale Andrè Camprà (BI), primo premio all'11° Concorso Internazionale Musica Insieme (VE), primo premio al 15° Concorso Nazionale di Interpretazione Musicale (VB), primo premio al 2° Concorso Internazionale “Città di Alessandria” (AL), primo premio assoluto alla XXXVI edizione del Concorso Internazionale di Musica Città di Stresa.