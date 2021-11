All'Itc "Bonelli" la mostra di Limes "Il confine non è una linea sottile"

Si è da poco conclusa nella nostra città la terza edizione del Festival dei Luoghi Comuni, organizzata dall'associazione culturale CUADRI, che ha coinvolto diversi protagonisti, tra cui i collaboratori della rivista italiana di geopolitica LIMES, nella presentazione delle tematiche, più che mai attuali, del confine.

L’edizione di quest’anno, a cura di Marco Aime e Lucio Caracciolo, ha visto la partecipazione nutrita della cittadinanza cuneese negli incontri, spettacoli, laboratori e mostre, il tutto attinente al tema di “Culture, Paesi e Confini”.

La mostra cartografica di Laura Canali, artista e cartografa di Limes, composta da mappe geopolitiche di grande formato ed allestita durante il festival presso Palazzo Santa Croce, è ora collocata, grazie all'interessamento e alla disponibilità della Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Angela Aimone, presso l’ITC “F.A. Bonelli”.

La mostra propone un viaggio attraverso alcune zone di confine e di tensione da percorrere seguendo le otto mappe che, non accontentandosi delle normali linee geografiche, rappresentano alcune dinamiche che si muovono in un determinato spazio e in un determinato momento.

La mostra, un utile strumento didattico per promuovere lo studio della geografia e della storia, è situata nel cortile coperto interno alla scuola, ed è visitabile, previo appuntamento, dalle altre scuole del territorio, da novembre 2021 a febbraio 2022.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'I.T.C. “F.A. Bonelli” al 0171.692353.