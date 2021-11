Sull'Alta Via del Sale (chiusa) con la Tesla: due giovani abbandonano l'auto nella neve

Si è conclusa con un nulla di fatto l'impresa - o, per meglio dire, la bravata - tentata nel weekend da due giovani intenzionati a percorrere l'Alta Via del Sale da Limone a Monesi, già chiusa per neve, con la propria "Tesla" elettrica.

I fatti sono avvenuti nella mattinata di sabato 6 novembre. I giovani, intenzionati a raggiungere la Liguria, sono stati bloccati a metà del tragitto dall'ampia presenza di neve e ghiaccio: hanno quindi abbandonato l'auto a poca distanza dal rifugio Don Barbera, nel territorio francese di la Brigue, tornando a Limone a piedi.

Per il proprietario del mezzo, sanzioni in arrivo.