Intervento dei vigili del fuoco a Serralunga d'Alba, in via Alba, dove una vettura, in fase di manovra, ha rischiato di finire giù per una scarpata, restando, invece, in bilico. E' successo poco dopo le 18 di oggi 12 novembre.

Un errore per fortuna senza conseguenze, paura a parte, per l'occupante, che è rimasto illeso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura. Intervenuto anche il personale della locale Croce Rossa.