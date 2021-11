Revello, soddisfazione per la nuova isola ecologica

Utenti soddisfatti per la nuova isola ecologica, che sarà aperta anche il sabato pomeriggio.

L’area è stata inaugurata il 30 ottobre scorso a Revello, in via Genre 1/b (località Paschero).

E’ al servizio degli abitanti di Revello, Envie, Martiniana Po e Rifreddo, i 4 comuni che hanno firmato, per 10 anni, la convenzione con lo Csea.

“Un passo considerevole nella gestione dei rifiuti ed una miglioria di un certo peso" - sottolinea il sindaco revellese Daniele Mattio.

Si tratta di un’infrastruttura moderna, tecnologicamente e logisticamente all’avanguardia, posta su una superficie di 3400 mq recintata e con videosorveglianza.

“E’ stata realizzata con un spesa di 400 mila euro dei quali il 50% con soldi del Consorzio Sea e la restante parte finanziata dai 4 comuni convenzionati suddivisi in base a numero. di abitanti e distanza”.

Se è più lontana dal centro abitato, consentirà un accesso decisamente più agevole della precedente discarica, facilitando lo scarico sia dei mezzi pesanti che dei privati, non più costretti a restare in attesa su una strada trafficata.

L’isola ecologica sarà aperta il lunedì dalle 8,30 alle 12, il mercoledì dalle 14 alle 17, il sabato dalle 8 alle 16.

Finisce così l’era della vecchia isola di via Envie, ormai obsoleta. “Era sottodimensionata per il territorio e non più rispondente a criteri di sicurezza anche per la viabilità" – conclude il sindaco Mattio.

Il comune ha però chiesto al Consorzio smaltimento rifiuti di poterla utilizzare per fini istituzionali come magazzino comunale e della Pro loco.