A Cuneo premiati i vincitori del premio Poetico Transfrontaliero Inter-Alpes

Si è svolta martedì 23 novembre nella splendida sala San Giovanni a Cuneo, la cerimonia di premiazione delle due passate edizioni del Premio Poetico Transfrontaliero Inter-Alpes, dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia.

Una cinquantina in totale i giovani che hanno ricevuto il premio per le poesie scritte in italiano o in francese. Fra di loro era presente anche una delegazione di giovani accompagnati dalle famiglie e dai responsabili del Rotary Club di Barcelonnette che promuove oltralpe il Premio presso il liceo André Honnorat nella Valle dell’Ubaye.

Gli studenti, di età compresa fra i 12 e i 25 anni, frequentanti cioè la scuola media, la scuola superiore o l’università, sono giunti da tutta la provincia di Cuneo, in quanto il Premio Poetico Inter-Alpes è largamente promosso all’interno delle scuole anche in forma di laboratori poetici. Promuove il Premio il Rotary Club Cuneo che assicura ogni anno un cospicuo finanziamento per offrire ai giovani questa bella occasione di confronto letterario. Collaborano all’iniziativa anche il Rotary Club francese di Barcelonnette e l’Alliance française di Cuneo che sostiene i premi per le poesie scritte in francese dagli studenti italiani.

In totale ogni anno i premi consegnati ai giovani per le poesie selezionate da un’apposita commissione superano ampiamente i duemila euro, anche se, bisogna sottolinearlo, il valore venale è superato dalla soddisfazione di vedere riconosciuto pubblicamente il proprio impegno poetico. La cerimonia di martedì scorso rappresenta anche il lancio della XVI edizione del premio che si fregia del prestigioso riconoscimento ricevuto dalla Presidenza della Repubblica italiana. Infine da due anni, al Premio Poetico Transfrontaliero, si associa il Premio di Poesia Gianni Romano creato in memoria del fondatore del premio per i giovani.

L’iniziativa, diffusa a livello nazionale, è sorta per mettere in risalto le composizioni poetiche opera di soci rotariani. Vincitrice della prima edizione del premio è stata Viviana Visconti Bonello del Rotary Club di Alghero. Questa edizione ha visto invece due premiati ex aequo: Gianluigi Demarchi del Rotary Club Torino Nord-Ovest con la poesia Serenità e Gianmaria Dalmasso del Rotary Club Cuneo, promotore del premio, con la poesia Abita le mie parole. A loro il prezioso omaggio offerto da Anna Farcito, una incisione a foglia d’oro dell’artista Piero Giannuzzi. Ugualmente fin da ora è aperto il bando per la terza edizione di questo premio le iscrizioni e l’invio di nuove composizioni poetiche. Info vicorotary@gmail.com oppure consultare il sito https://www.rotarycuneo.it/elementor-1752/