Da Bach ai contemporanei, a Cuneo torna il "Novecento Barocco"

A Cuneo torna l'appuntamento con il Novecento Barocco.

In programma un concerto da Bach ai contemporanei con Giorgio Matteoli, flauto dolce - Scipione San Giovanni, pianoforte domenica 5 dicembre in sala san Giovanni alle 16.

Programma



Johann Sebastian Bach Sonata in per flauto dolce contralto e pianoforte in Fa Maggiore (dall’originale BWV 1031)

Allegro moderato - Siciliano - Allegro



Georg Friedrich Händel Suite in re minore HWV 437 per pianoforte solo

Allemanda - Corrente - Sarabanda - Giga



Hans Ulrich Staeps Sonata in Do minore "in modo preclassico” per flauto dolce contralto e pianoforte

Andante affettuoso - Allegro - Adagio - Allegro assai



Georg Philipp Telemann Fantasia in do maggiore per flauto dolce solo

Astor Piazzolla “Invierno Porteño” per pianoforte solo



Malcom Arnold Sonatina per flauto dolce contralto e pianoforte

Piacevole (Cantilena) - Andante con moto (Chaconne) - Allegro vivace (Rondò)

Presentazione

GIORGIO MATTEOLI

Giorgio Matteoli è diplomato in flauto dolce, violoncello, musica da camera e laureato in Storia della Musica. Ha seguito anche studi accademici di composizione e direzione d’orchestra. Ha diretto in concerto l'Orchestra Guido Cantelli, La Nuova Cameristica, l'Orchestra Sinfonica Italiana l’AMR (orchestra mandolinistica romana di cui è stato direttore stabile per un biennio), l’Orchestra sinfonica della Radio Televisione Albanese e la Roma Tre Orchestra. Attualmente insegna flauto dolce, violoncello barocco ed ensemble barocco al Conservatorio di Latina dove è anche coordinatore del Dipartimento di Musica Antica. Tra gli Ensemble di musica antica con cui ha lavorato, sia come solista di flauto che come continuista, ricordiamo: L’ Ensemble Aurora, I Musici della Cappella di San Petronio, l’Alessandro Stradella Consort , l’Ensemble francese La Fenice e l’Academia Montis Regalis. Come solista di flauto dolce ha registrato la colonna sonora di Ennio Morricone e Marco Frisina della coproduzione internazionale “La Bibbia, vincitrice dell’Oscar televisivo americano, KABLE ACE. Dal 1994 Giorgio Matteoli, con l'ensemble Festa Rustica da fondato e diretto, oltre ai numerosi concerti e recital eseguiti in Italia e all’estero, ha anche prodotto numerose registrazioni per le case discografiche Agorà,

Musicaimmagine, ASV Gaudeamus, MAP Editions e Da Vinci Classic. Tra queste, ricordiamo la prima registrazione mondiale dei concerti di flauto dolce di Francesco Mancini che, secondo la rivista americana Fanfare, fu una delle migliori registrazioni di musica classica prodotte al mondo nel 1995 (The Want List 1995), e la prima registrazione assoluta integrale dei concerti per flauto di Nicolò Fiorenza (ASV-Gaudeamus: 5 Stelle Amadeus). Tra le sue ultime incisioni come solista di flauto per la Da Vinci, segnaliamo l’integrale delle sonate per flauto dolce e basso continuo di Händel, un disco di sonate e cantate di Domenico Scarlatti ed uno di cantate sacre e sonate con flauto dolce di Telemann. Giorgio Matteoli è anche autore di numerosi articoli divulgativi dedicati alla tecnica e al repertorio flautistico. E’ il presidente dell'Associazione Early Music Italia e fondatore del festival di musica da camera Brianza Classica giunto alla XVIII edizione. E’ stato invitato a tenere masterclasses di flauto dolce in Israele, al Conservatorio di Tel Aviv.



SCIPIONE SANGIOVANNI

La carriera musicale di Scipione Sangiovanni è costellata da numerosi riconoscimenti nell’ambito della Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique: 1° Premio al Rina Sala Gallo di Monza e allo Svetislav Stancic di Zagabria, 2° premio al Premio Jaen, 3° premio al Maria Canals di Barcellona, 5° premio al Tbilisi International Piano Competition, 2° premio al Concurso de Musica da Cidade do Porto, 6° Premio e premio del pubblico allo José Iturbi di Valencia, 2° premio al Top of the world di Tromsø. Nel febbraio 2014 conquista il 1° premio al Debut International Piano Competition di New York. È regolarmente invitato a tenere recital per istituzioni come Serate Musicali di Milano, l’Associazione Chopin di Lione, la Gioventù Musicale d’Italia. Nel corso della sua giovane carriera, ha avuto occasione di esprimere il proprio talento in prestigiose sale come il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Bibiena di Mantova, il Mozarteum di Salisburgo, il Palau de la Mùsica di Barcellona, il Palau de la Mùsica di Valencia, la Vatroslav Lisinski Hall di Zagabria, la Salle Cortot di Parigi, l’Università La Sapienza di Roma, la Salle Molière di Lione, la Weill Recital Hall della Carnegie Hall di New York, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Il 30 marzo 2015, in occasione del 330° anniversario della nascita di Johann Sebastian Bach, ha tenuto un recital al Museo del Teatro alla Scala di Milano sul pianoforte di Franz Liszt. Oltre all’attività concertistica, si dedica con passione all’insegnamento: docente di Pianoforte principale al Conservatorio Tito Schipa di Lecce, è stato invitato a tenere una masterclass sulla musica barocca all’Accademia di Musica di Zagabria.

La rassegna è promossa dal Comune di Cuneo e dal Soroptimist International Club di Cuneo, con il contributo della Fondazione CRT e della Fondazione CRC.

Biglietti on-line www.promocuneo.it Info: Tel. 0171.698388 – 333 4984128 e-mail: promocuneo@tin.it

All’ingresso occorrerà esibire il green pass dai 12 anni, indossare la mascherina ed attenersi alle vigenti norme anti-Covid.