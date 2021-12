Oggi a Cuneo i funerali di Antonio Audisio, imprenditore di 85 anni

Saranno celebrati oggi, martedì 1° dicembre alle 14.30 nella parrocchia del Sacro Cuore di Cuneo, i funerali di Antonio Audisio.

Imprenditore molto noto in città, si è spento nella sua casa in via XX Settembre. Aveva 85 anni. Originario di Entracque, si era trasferito a Borgo San Dalmazzo con la famiglia. Dopo esperienze lavorative a Torino e in Val d'Aosta da giovanissimo, tornò a Cuneo per aprire uno dei primi negozi di ferramenta e utensileria.

Il successo arrivò a Borgo San Dalmazzo, dove negli anni '80 fondò l'azienda Audisio Macchine Utensili in via Cuneo, vero punto di riferimento per tutta la provincia.

Dopo una lunga parentesi in Venezuela, era tornato in Grande per amore della famiglia.

Lascia la compagna Nelly, i figli Valter con Enrica, Nadia con Luciano, Fulvio con Simona, i nipoti Giacomo, Filippo, Anna, Giulio e Luisa, e la sorella Maria.

Sarà tumulato nel cimitero di Borgo San Dalmazzo.