Pian Munè di Paesana apre il giorno dell’Immacolata

Pronti per sciare?

A Pian Munè i gatti delle nevi sono al lavoro per far trovare le piste da sci tirate a lucido. L’innevamento sulle piste in quota è decisamente abbondante.

Sotto la seggiovia basterà una nevicata per innevare per bene l’ultima parte della pista, a cui manca davvero poco per la sua apertura.

L’8 dicembre si parte. Piste aperte allo skilift Fontanone con piste Blu e rosse, tra cui la pista omologata Fisi così come sarà aperto anche il Campo Scuola per i principianti

Per l'acquisto dello skipass la Biglietteria è sempre aperta ma comprarlo online su skipass.pianmune.it conviene!

C'è anche qualcosa di importante da comunicare.

Marta e Valter, i due fantasiosi gestori della stazione: “Il 15 febbraio 2021 quando la stazione non ha potuto aprire con l’amara sorpresa a poche ore dalla ripartenza, molti sciatori avevano già acquistato il loro skipass. Quasi un centinaio di loro, come gesto di solidarietà non hanno voluto il rimborso e noi vogliamo ringraziarli per davvero! L’8 dicembre per loro lo skipass sarà gratuito. Sarà sufficiente presentarsi alla Biglietteria con documento d’identità e Card nominativa per ottenere il gratuito e godersi il primo giorno sulle piste”

I maestri di sci sono operativi per lezioni private individuali e di gruppo prenotando al numero 3286925406.

Si ricorda che sarà necessario presentarsi con il Green Pass valido mentre il super Green Pass dovrà essere presentato per consumare all’interno dei rifugi. I locali di ristoro sono due, entrambi con servizio anche all’esterno e chioschi per la caffetteria esterna.

Per qualsiasi altra informazione Pian Munè è a disposizione via mail all'indirizzo info@pianmune.it o via messaggio whatsapp al numero 3286925406.