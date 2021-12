A fuoco un tetto a Boves, nella notte appena trascorsa.

Coinvolta un'abitazione familiare unica in via Spartafino, che ha visto andare a fuoco una porzione (appunto) del tetto. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di bloccare le fiamme prima che si espandessero: non si segnalano feriti di sorta.

Sul posto per circa quattro ore la prima partenza di Cuneo con autoscala e autobotte e i volontari di Morozzo.