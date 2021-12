Con il concerto di Natale il via al rilancio dell’istituto musicale Vivaldi di Busca

Con tre scuole coinvolte, il Concerto di Natale “Cum jubilo” di ieri sera al Teatro Civico è stato un emozionante momento di musica e cultura, che ha di nuovo unito Busca in un atteso ritorno alla festa condivisa. Si sono esibiti i solisti, il coro delle voci bianche e l’orchestra delle scuole Academia Monti Regalis (Civico istituto musicale Vivaldi di Busca, Scuola comunale di musica di Mondovì, Civico istituto musicale Verdi di Asti) dirette da Maurizio Fornero, all’interno della rassegna internazionale di concerti Musicaè dell'associazione culturale Amici della Musica di Busca. Il programma del tradizionale concerto degli auguri è stato caratterizzato da una grande varietà di epoche e di stili: da un Lied di Brahms alla Sinfonia dei giocattoli attribuita a Leopold Mozart, con una Marcia di Schubert a dare inizio allo spettacolo e una di Elgar a chiudere il sipario. “Grazie a tutti i protagonisti, a cominciare dall’associazione Amci della Musica, e al pubblico - ha detto l’assessora all’Istruzione Lucia Rosso che ha portato i saluti del Sindaco - Questa è l’occasione per dare pubblicamente il benvenuto alla prestigiosa Academia Monte Regalis di Mondovì che da quest’anno si occupa della gestione del nostro Istituto musicale alla quale il Comune ha affidato con totale fiducia il compito di mantenere e rilanciare la cultura musicale in città, soprattutto fra i giovani e ei giovanissimi”.



“Siamo stati fin da subito entusiasti di poter venire a Busca – ha detto il direttore Fornero – e faremo del nostro meglio per essere all’altezza della tradizione di questa storica scuola musicale comunale”.



In sala erano presenti anche gli assessori Ezio Donadio e Diego Bressi.



“Conlcudiamo questa sera – ha detto il presidente dell’associazione Amci della Musica Antonello Lerda – la nostra diciasettesima stagione artistica, nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia, nonostante l’inizio posticipato da marzo a giugno, abbiamo portato a Busca dodici concerti di grande livello. Dal momento che abbiamo cominciato con appena 32 posti disponibili e ora concludiamo con il teatro praticamente a piena capienza, possiamo dirci soddisfatti. Grazie a tutti e in particolare agli sponsor: Sedamyl , Comune di Busca, Regione Piemonte, fondazione CRT, Banca di Caraglio, Bim Valle Varaita”.