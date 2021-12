Partito a Barge il corso di lingua italiana per stranieri

Nella serata di lunedì 13 Dicembre 2021 è stato avviato nel comune di Barge il corso di lingua italiana livello A1.

L’opportunità formativa rientra tra le attività del Progetto “Petrarca 6”, i cui soggetti capofila sono la Regione Piemonte con i PARTNER: Ufficio scolastico regionale del Piemonte, CPIA piemontesi tra cui CPIA 1 Cuneo e Saluzzo e CPIA 2 Alba e Mondovì, Cooperativa Sociale Orso. Il progetto ha ricevuto l’adesione della Prefettura di Cuneo e dell’ANCI Piemonte.

Il Progetto Petrarca 6 si pone in continuità con le progettualità attivate negli anni passati e prevede la realizzazione di percorsi di formazione civico linguistica rivolta a cittadini di Paesi Terzi regolarmente presenti sul territorio regionale, in particolare modo nelle realtà abitative che non sempre riescono a beneficiare di opportunità formative a causa della distanza dai Comuni più grandi.

Il corso di lingua italiana livello A1, della durata di 100 ore con conclusione ad Aprile 2022, si svolgerà il lunedì e il mercoledì dalle ore 19,00 alle ore 22,00 presso la scuola alberghiera di Barge (in stretta collaborazione con il CPIA 1 Cuneo-Saluzzo, nella persona del Dirigente Claudio Giraudo e dell’insegnante Paola Cappellino). Al corso si sono iscritte 20 persone di varie nazionalità (marocchina, cinese, inglese, nigeriana, egiziana); la conduzione è affidata agli insegnanti Maria Giordano e Emiliano Trucco.

La formazione civico linguistica è lo strumento base per favorire l’inclusione sociale e la partecipazione al corso da parte delle 20 persone coinvolte indica la volontà da parte loro di mettersi in gioco e aumentare il livello di competenze e abilità sociali. L’Amministrazione Comunale di Barge ha dimostrato di credere in questo progetto formativo e ha aderito attivamente, collaborando nella riuscita del corso attraverso la ricerca di locali idonei e la loro messa a disposizione.