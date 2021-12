L’Asprofrut compie 50 anni: la festa di Natale diventa occasione per celebrare anche questo prestigioso traguardo

Sabato 18 dicembre il consueto appuntamento natalizio promosso dall’Asprofrut per incontrare i propri soci e condividere con loro un momento di festa è stato impreziosito dalle celebrazioni per i 50 anni di fondazione dell’Organizzazione di Produttori nata ufficialmente l’8 dicembre 1970.

Con un anno di ritardo, per ovvi motivi legati all’emergenza sanitaria, il presidente Domenico Sacchetto ha radunato soci fondatori, i loro figli, gli ex presidenti e gli ex direttori per premiare ciascuno di loro con una spilla realizzata con il simbolo che da 50 anni caratterizza questa realtà, fondamentale per lo sviluppo della produzione ortofrutticola di tutto il Piemonte.

Il primo a essere premiato è stato Silvano Boretto (Lagnasco), uno dei soci fondatori: il presidente ha poi consegnato il riconoscimento anche ai figli – che a tutt’oggi portano avanti l’azienda di famiglia – di altri 15 soci fondatori, Stefano Borello (Verzuolo), Romano Boretto (Lagnasco), Pietro Brero (Lagnasco), Silvio Giraudo (Fossano), Matteo Quaglia (Verzuolo), Lorenzo Sacchetto (Lagnasco), Giacomo Allione (Tarantasca), Filippo Castagno (Busca), Celestino Costa (Pagno), Franco Grosso (Fossano), Stefano Moschetti (Caraglio), Roberto Quaranta (Lagnasco), Iginio Ruffino (Villafalletto) e Giovanni Stoppa (Cuneo).



Poi è toccato agli ex presidenti Luigi Gullino, con la consegna del premio alla figlia Maria Lodovica; Gerardo Dal Pozzo, ricordato dal Sacchetto; Giuseppe Giacosa, da poco scomparso, in cui rappresentanza era presente il figlio Graziano; e Giovanni Rubiolo.

E agli ex direttori, il compianto Luigi Taricco e i presenti Giovanni Carlo Laratore, Giovenale Gerbaudo e Fabrizio Garuti.

L’ultimo a ricevere un riconoscimento è stato il presidente Domenico Sacchetto, cui l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa ha consegnato una targa “Con stima e gratitudine per il continuo impegno a garantire la qualità della ortofrutticoltura piemontese.

Alla cerimonia di premiazione, presentata da Oscar Fiore, presenti anche l’attuale direttore di Asprofrut Leonardo Spaccavento, il consigliere provinciale Paolo Demarchi, il sindaco di Lagnasco Roberto Dalmazzo, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di Condifesa, di Agrion e delle altre Organizzazioni di Produttori, oltre naturalmente a tantissimi soci: al termine delle celebrazioni per i 50 anni di fondazione, la giornata di festa è proseguita con il pranzo servito dal catering del ristorante Picchio Rosso della frazione cuneese di Roata Rossi.

"Quello che si sta per concludere è stato una sorta di anno zero per la nostra frutticoltura, duramente colpita da quella gelata del 7 aprile che in alcuni casi ha portato davvero la produzione a zero: per questo ci aspettiamo interventi importanti a tutti i livelli che ci permettano di guardare al nuovo anno con fiducia – le parole del presidente Domenico Sacchetto –. Per me è un onore ricoprire la

carica di presidente in occasione di questo prestigioso traguardo che oggi abbiamo la fortuna di poter festeggiare insieme, ricordando i soci e gli ex presidenti e direttori scomparsi e condividendo di nuovo questo nostro evento natalizio".

"Questa è una storia che deve essere assolutamente tramandata e storicizzata perché Asprofrut ha rappresentato l’evoluzione di persone e territori e ha modificato in meglio questo territorio ortofrutticolo – ha esordito Giovenale Gerbaudo, memoria storica nonché uno dei protagonisti piùrilevanti di questo mezzo secolo di storia –. Asprofrut nasce in un momento in cui il mondo agricolo

aveva bisogno di certezza e di sicurezza ed è riuscita sin da subito a catalizzare tutti gli operatori del settore.

Unendo il servizio tecnico a quello commerciale, verso la fine degli anni ’70, diventa fucina di un’imprenditoria che ha riflessi ancora sui giorni nostri.

Nella sua storia Asprofrut è diventata anche progenitrice di tante realtà che ancora oggi riconoscono questa associazione come una grande madre: da vecchio fondatore vorrei rivolgere un grande grazie a chi oggi guida questa realtà con grande responsabilità e competenza".

"I vostri soci fondatori hanno avuto la lungimiranza di capire le esigenze della categoria e questo è giusto che venga premiato ancora oggi – le parole del governatore del Piemonte Alberto Cirio, intervenuto in diretta video –. Vorrei ringraziare il presidente Domenico Sacchetto a cui mi lega anche un rapporto di amicizia, perché è persona di grandissimo valore che svolge questo incarico

prima per passione e poi per lavoro: è sufficiente vedere come, in occasione di Fruit Logistica, promuove le produzioni del nostro territorio da uno stand all’altro coinvolgendo il maggior numero di addetti ai lavori e visitatori.

In vista della nuova stagione, posso anticipare che abbiamo ottenuto che non vengano ridotte le risorse del PSR e con il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli stiamo ragionando, per mettere in sicurezza il nostro sistema produttivo, di inserire una assicurazione obbligatoria, ma che sia a carico del fondo europeo, anche per rispondere ai gravi danni conseguenti alla gelata di aprile".